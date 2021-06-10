Уникальные школы молодых округов

Фото: АГН Москва

9 июня руководитель Департамента развития присоединенных территорий столицы Владимир Жидкин сообщил, что за три года в Новой Москве построят 36 социальных объектов.

В Адресной инвестиционной программе сформирован план — до конца 2023 года в самых молодых округах города появятся 12 детских садов, 16 школ и восемь объектов здравоохранения.

— В настоящее время 17 объектов уже строятся. Еще 112 объектов социальной инфраструктуры возведут за счет средств инвесторов. Это 41 школа, 64 дошкольных образовательных учреждения и семь поликлиник, — рассказал Владимир Жидкин.

Среди новых объектов есть уникальные. Например, школа в Сосенском. В основе проекта — быстрая трансформация, качественное использование всех площадей и, конечно, технологические возможности современной школы. Принять она сможет 1300 учеников. Открыть ее планируют 1 сентября.

Другой пример — в составе жилого комплекса в Новомосковском округе инвестор решил построить школу, где дети, помимо основных занятий, могут проявить себя в кулинарии.

— Базовый курс даст представление об основных правилах сочетания продуктов и навыки для приготовления вкусных и разнообразных блюд «на каждый день» или семейных торжеств, научит отдельным технологическим тонкостям и правилам грамотных экспериментов, — рассказал Владимир Жидкин.

В свою очередь руководитель проектов строительства образовательных объектов строительной группы компаний Юлия Чернец добавила, что уроки будут проходить на современном полупрофессиональном оборудовании.

— На кухне установлены островные столы со встроенными электроплитами и духовыми шкафами, где можно приготовить почти любое блюдо, от салатов и суши до выпечки и тортов. Перемывать гору посуды не придется: на кухне уже есть посудомоечные машины, — сказала она. Появится в Новой Москве и первая крупная школа искусств.

Уникальность проекта в том, что строительство обеспечит создание универсального учреждения образования и культуры. Оно будет располагать возможностями для образовательной, студийно-творческой, театрально-концертной и выставочной деятельности, — подчеркнул Владимир Жидкин.

Сдать его обещают в 2023 году.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Инвесторы введут пять поликлиник на 1988 посещений в смену на территории Новой Москвы в 2022–2023 годах. Медицинские учреждения появятся в поселениях Сосенское, Воскресенское, Внуковское и Московский. Главный проект, реализующийся сейчас, — медцентр «Новомосковский» в поселке Коммунарка. Его строительство планируется завершить до конца 2021 года. Площадь комплекса составляет около 160 тысяч квадратных метров. В медцентре девять корпусов более чем на тысячу коек.

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