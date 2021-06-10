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Строим храмы сверх программы
Храм Христа Спасителя / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Строим храмы сверх программы

Мария Газарян

Город

В Красном зале Храма Христа Спасителя прошла конференция, посвященная реализации программы строительства православных храмов в Москве.

Куратор программы, советник мэра и советник Патриарха Московского и Всея Руси по вопросам строительства Владимир Ресин рассказал, что удалось сделать за 10 лет ее реализации. За это время в Москве было построено 87 храмов. Еще 15 православных комплексов возведены сверх плана программы, 12 готовятся к вводу в эксплуатацию, 39 — еще строятся, 40 — проектируются.

Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков рассказал о работе приходов новых храмов.

— В течение пяти лет наш департамент проводит ежегодные фотовыставки, посвященные деятельности московских приходов.

В этом году выставка будет представлена в Юго-Западном, Южном и Западном округах столицы, — поделился планами Виталий Сучков.

Он отметил, что все приходы проводят работу с молодежью — патриотическую, образовательную, спортивную. Более того, храмы становятся центрами взаимодействия и взаимовыручки прихожан во всех районах.

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