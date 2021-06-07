Памятник Минину и Пожарскому планируют отреставрировать к 2023 году

Фото: Анна Быкова / Вечерня Москва

Россия, Москва, Красная площадь, 7 Карта всех событий

Государственный исторический музей начал реставрацию памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому, расположенного рядом с храмом Василия Блаженного. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщила пресс-служба музея.

Реставрационные работы выполнит Межобластное научно-реставрационное художественное управление (МНРХУ). Восстановление памятника планируют завершить к 2023 году.

— В настоящее время около монумента специалистами Института археологии РАН проводятся археологические исследования, по завершении которых начнется строительство специального отапливаемого павильона-мастерской над памятником для проведения реставрации, — цитирует пресс-службу ТАСС.

Стоимость работ оценивается в 55 миллионов рублей. Часть необходимой суммы удалось собрать благодаря пожертвованиям граждан России и стран СНГ.

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