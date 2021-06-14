Вокзальная площадь надежно сохранила медный клад

Руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов показал археологические находки, которые уже привели в порядок реставраторы. Все они пополнят коллекции столичных музеев / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В Москве стартовал новый археологический сезон. Параллельно мастера приводят в порядок находки прошлых лет. Так, археологи уже готовы передать в один из музеев столицы артефакты с коронации Николая II.

Предметы, выпущенные в 1896 году, нашли зимой прошлого года на площади у Павелецкого вокзала. Это металлическая кружка, украшенная цветной росписью с государственными символами, и жетон, на одной стороне которого изображен вензель с инициалом Николая II, а на другой — его жены Александры Федоровны.

— Эти предметы 125 лет назад клали в подарочный пакет, который можно было получить во время гуляний по случаю коронации Николая II, — рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов. — Кроме них, горожанам раздавали фунтовую сайку от булочника Филиппова, полфунта колбасы, гербовый вяземский пряник и сладости.

Артефакты, сохранившиеся до наших дней, отреставрировали, и скоро они пополнят коллекцию одного из музеев Москвы.

Также в районе Павелецкой площади археологи нашли бытовые предметы, которыми пользовались местные жители больше ста лет назад. Среди них, например, фрагменты тарелок из настоящего английского фарфора, подлинные турецкие трубки и их московские копии, сувенирная керамическая кружка, привезенная, скорее всего, из Германии, и детские игрушки. Из последнего археологи уже привели в порядок оловянного всадника с саблей на лошади и куклу в виде крестьянской девушки с длинной косой. Обе находки относятся к концу XIX — началу XX века.

— Но, пожалуй, самым главным открытием стал клад конца XVI века, — подчеркнул Алексей Емельянов. — На территории, где когда-то была Коломенская Ямская слобода, кто-то спрятал 88 медных монет.

Сокровища нашли в небольшой ямке. Правда, по словам главы ведомства, это небольшие деньги: по тем временам их едва ли хватило на то, чтобы скромно прожить одну неделю. Скорее всего, какой-то небогатый человек либо обронил кошелек, либо спрятал свои сбережения на черный день в свертке из органического материала, который за несколько веков, конечно же, истлел.

— Интересно, что все монеты находились в длительном денежном обращении, — добавил Емельянов. — В ходе реставрации выяснилось, что многие из них совершенно стерты.

По итогам прошлогодней работы на Павелецкой площади археологи также собрали коллекцию «царских» монет. Это деньги, выпущенные во времена правления Елизаветы Петровны, Екатерины II, Павла I, Николая I и Николая II. Кроме того, специалисты обнаружили советские монеты довоенного периода.

— Московские археологи между собой уже называют Павелецкую площадь денежной, — отметил Алексей Емельянов.

Всего в прошлом году на территории столицы нашли 15 тысяч артефактов. В новом сезоне археологи надеются сделать не меньше открытий. Полевые работы пройдут более чем на 800 площадках. В центре города, например, археологи работают в Китай-__ городском проезде — на территории Воспитательного дома. Специалисты рассчитывают найти здесь артефакты XVI — XIX веков. Археологические исследования пройдут и в Новодевичьем монастыре, на пересечении улицы Сретенка и Пушкарева переулка.

Помимо исторического центра города, специалисты изучат западные, южные районы и Новую Москву. В этом году в Троицком и Новомосковском округах расположены две трети всех площадок. Археологи планируют поработать на территории селищ Кузовлево, Рыжово и Заболотье. Кроме того, раскопки продолжатся в усадьбе Измалково в поселении Внуковское. Ранее археологи исследовали садово-парковые сооружения и системы, которые появились там в конце XVIII — начале XIX века.

— Волонтеры, которые хотят поработать на таких объектах, всегда могут обратиться в наш Центр археологических исследований на Люсиновской улице, — пригласил всех желающих Алексей Емельянов.

СПРАВКА

С началом нового сезона Мосгорнаследие вместе с полицией возобновили рейды по поимке «черных» копателей. За последние 10 лет московские археологи сделали около 60 тысяч находок. Все они проходят через руки реставраторов, которые сначала очищают их от грязи и пыли и затем восстанавливают. Процесс реставрации, в зависимости от состояния находки, может занять от недели до нескольких лет. В 2019–2020 годах археологи привели в порядок более 30 тысяч артефактов, из них около 700 уже пополнили 16 археологических коллекций, которые хранятся в разных музеях России.

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