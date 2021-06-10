Клад монет конца XVI века обнаружили на Павелецкой площади

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Павелецкая площадь Карта всех событий

В ходе археологических раскопок на Павелецкой площади обнаружили клад конца XVI века из 88 монет. Об этом в четверг, 10 июня, сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, найденные монеты были в обращении. Они могли быть спрятаны в кожаном мешочке.

Емельянов отметил, что среди археологов площадь Павелецкого вокзала называют «денежной». Ранее здесь находили монеты разных периодов российской истории от Елизаветы Петровны до Николая II, сообщает Интерфакс.

Ранее стало известно, что столичные археологи за последние десятилетия обнаружили около 60 тысяч артефактов. Например, десятки медных монет XVIII века обнаружили в Вознесенском переулке, а в Соймоновском проезде — кремневый наконечник дротика эпохи неолита.

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