Сказки, природа и археологические находки: что можно увидеть на выставках в парках

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Летом в московских парках проходят многочисленные фотовыставки, на которых вниманию гостей представлены и иллюстрации к сказкам, и мир живой природы, археологическое наследие.

Так, до 30 июня в сквере по Олонецкому проезду проходит фотовыставка «Мы делаем семьи хвостатыми». На снимках представлены животные, которые ищут дом. В июле эту выставку можно посмотреть в парке у Джамгаровского пруда.

С 1 июля в сквере по Олонецкому проезду стартует фотовыставка «Сказки в стиле великих художников», где взрослые и дети увидят иллюстрации к сказкам. Работы принадлежат молодым художникам, которые вдохновлялись картинами Дали, Пикассо, Сурикова, Кустодиева, Петрова-Водкина. Выставка продлится до конца лета.

С 27 июля по 15 августа фотовыставка «Сказки в стиле великих художников» пройдет в парке «Сокольники».

Весь июль в парке у Джамгаровского пруда откроется выставка Банка России «Драгоценный мир живой природы». Посетители парка увидят образы редких и исчезающих животных на современных монетах Банка России.

С 21 июня по 20 июля сад «Эрмитаж» представит фотопроект из цикла «Путешествуйте дома», посвященный туристическим возможностям Магаданской области, региону суровых зим, многолетней мерзлоты и золотоносных жил. Экспозиция из 20 фотографий познакомит зрителей с заповедными и нетронутыми местами региона, продемонстрирует его главное богатство – первозданную природу.

В Ландшафтном парке «Митино» до 30 июня показывают выставку «Археологическое наследие Москвы». В ее основу легли материалы археологических исследований в историческом центре Москвы за последние 10 лет.

С 8 июня по 18 июля парк «Северное Тушино» совместно с Русским географическим сообществом представляют фотовыставку «Иван Крузенштерн – первый русский плаватель вокруг света», посвященную руководителю первой русской кругосветной экспедиции И. Ф. Крузенштерну. Здесь можно увидеть гравюры из «Атласа к путешествию вокруг света капитана Крузенштерна».

До 30 июня Таганский парк совместно с Благотворительным фондом поддержки слепоглухих «Со-единение» проводит фотовыставку «Вижу. Слышу», приуроченную ко Всемирному дню слепоглухих людей.

Посмотреть выставки можно бесплатно, сообщается на странице Мосгорпарка в «Фейсбук».

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