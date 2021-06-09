Выставка «Некрасов и его современники» откроется в Доме Остроухова
К 200-летию Николая Алексеевича Некрасова Дом И. С. Остроухова в Трубниках открывает выставочный проект «Некрасов и его современники».
Экспозиция предлагает посетителям музея поразмышлять о многогранности и неоднозначности образа Некрасова. Здесь можно встретить как ключевые тексты и события в жизни поэта и его окружения, так и малоизвестные. Отдельный зал посвящен современницам Некрасова, в особенности его любовной лирике.
А первый зал выставки посвящен популярным представлениям о поэтическом наследии Некрасова. Именно оно привлекает внимание к личности поэта.
Во время работы выставки пройдут лекции и круглые столы с участием историков литературы, кураторские показы и спектакли.
Выставка открыта с 16 июня до 15 августа, сообщается на сайте музея.
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