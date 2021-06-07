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Выставка «Тургенев и Некрасов» открылась в Музее Пушкина
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Выставка «Тургенев и Некрасов» открылась в Музее Пушкина

Ольга Маркова

Культура

Государственный музей А. С. Пушкина приглашает москвичей и гостей столицы на межмузейный выставочный проект «И. С. Тургенев и Н. А. Некрасов», приуроченный к 200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова.

На выставке представлены портреты и фотографии Некрасова, Тургенева и их современников; редкие книжные издания; их рукописи, письма и фотографии; виды мест, в которых они бывали; иллюстрации к их произведениям художников XIX–ХХ веков.

Пространство выставки поделено на три раздела, символизирующих линии жизни писателей. Общение Некрасова и Тургенева продолжалось много лет. В его основе лежало участие Тургенева в некрасовском «Современнике».

Открывает выставку зал «общности» судеб Некрасова и Тургенева в годы, предшествовавшие их знакомству. Оба писателя провели детство в русских усадьбах; оба учились в Петербургском университете; оба начинали свой путь в литературе при участии поэтов пушкинского круга.

Следующий зал посвящен участию Тургенева в журнале «Современник». Эти годы — золотой период сотрудничества писателей. Именно здесь Тургенев публикует свои произведения, включая «Записки охотника».

Раскол в «Современнике» и разрыв Тургенева с журналом освящены в третьем зале. А завершают экспозицию материалы, связанные с посмертной славой Некрасова и Тургенева.

Выставка открыта до 12 сентября, сообщается на сайте музея.

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