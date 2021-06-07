Выставка «История России глазами художников» откроется в Третьяковской галерее

Фото: kinopoisk.ru

К 800-летию со дня рождения Александра Невского в Новой Третьяковке откроется выставка «История России глазами художников». Выставка объединила экспонаты из 40 музейных и частных собраний и посвящена исторической картине в русской живописи конца XVIII — начала XX века.

Открывает выставку зал, посвященный Александру Невскому, чей образ олицетворяет идею служения Отечеству. Посетители галереи увидят триптих П. Д. Корина, иконные и живописные образы Александра Невского, меч князя Довмонта Тимофея и княжеский шлем XIII века.

Вниманию публики будут представлены важнейшие события из истории Древней Руси, вобравшие в себя поэтические легенды о русских витязях, принятии христианской веры при князе Владимире, периоде монголо-татарского нашествия.

Отдельный раздел посвящен образу Ивана IV Грозного и драматическим событиям его царствования.

Экспозиция включает шесть разделов: «Древняя Русь. Легенды и быль», «Московское царство. Иоанн Грозный», «Герои Смутного времени. Первые Романовы», «Русские бояре XVII столетия. Обычаи и нравы», «От Петра Великого до Екатерины Великой», «Военная история России XVIII — начала XX века».

Выставка открыта с 13 июня до 8 августа, сообщается на сайте галереи.

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