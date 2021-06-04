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Выставка «История Измайловского острова» открылась в усадьбе Измайлово
Фото: mgomz.ru

Выставка «История Измайловского острова» открылась в усадьбе Измайлово

Ольга Маркова

Культура

Усадьба Измайлово Московского государственного объединенного музея-заповедника представляет выставку «История Измайловского острова», посвященную важным событиям царской загородной резиденции. Здесь проводил агрономические эксперименты царь Алексей Михайлович, любил проводить время Петр I, устраивала увеселительные мероприятия императрица Анна Иоанновна.

Посетители увидят старинные ботанические иллюстрации и образцы стекольного и кирпичного производства, материалы, относящиеся к истории находки старого английского ботика юным царем Петром, а также бытовые предметы времен Анны Иоанновны. В конце XVIII века усадьба опустела. Вспомнил о ней Николай I, который решил учредить здесь богадельню для старых солдат.

На выставке воссоздан уголок интерьера парадных комнат с портретом императора и показаны предметы офицерского и солдатского быта. В экспозиции представлены подзорная труба и грифельный карандаш, которые принадлежали жителям богадельни.

Выставка открыта до 30 марта 2022 года, сообщается на сайте музея.

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