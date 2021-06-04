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Выставка «Град обреченный» открылась в Музее Пушкина
Фото: Екатерина Рощина / Вечерняя Москва

Выставка «Град обреченный» открылась в Музее Пушкина

Ольга Маркова

Культура

В выставочных залах Государственного музея А. С. Пушкина открылась выставка «Град обреченный». В экспозиции представлены работы художников проекта «Лукоморье» Аллы Бединой и Александра Драгового.

В интерпретации художников Лукоморье превратилось из заповедного места на окраине вселенной в пространство нашей ответственности за происходящее в мире. Труд визуализированного размышления над текстами Пушкина и братьев Стругацких создает новое мифологическое пространство.

Перед посетителями предстанут графические и живописные работы, создающие ассоциативно-символический подтекст. Задачи осмысления современности авторы проекта решают по-разному: Алла Бедина — иронично, Александр Драговой — напряженно. А цитирование классического наследия, вырванное из привычного контекста, стирает границы между текстами и их визуальными воплощениями.

Выставка открыта с 4 июня по 4 июля, сообщается на сайте музея.

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Современное искусствоАлександр Сергеевич Пушкинвыставка
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