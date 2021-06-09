Международный фестиваль «Мода и стиль в фотографии» открылся в Манеже

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Центральном манеже открылся Московский международный фестиваль «Мода и стиль в фотографии — 2021», где Мультимедиа-арт-музей представляет выставки звезд мировой и отечественной фотографии.

В фокусе внимания Ольги Мичи, автора выставки «Уязвимые?» — проблемы, связанные с глобализацией мира. Ее проект посвящен теме сохранения культуры народов Африки, Азии и Севера, традиции которых находятся в причудливом симбиозе с новациями современной европейской цивилизации.

Выставка «Блестящая эпоха. Итальянская мода 80-х» стала первой для итальянской модели и фешен-фотографа Альберты Тибурци.

Проект Анастасии Самойловой «Зона затопления» заставляет задуматься об ответственности человечества перед следующими поколениями.

Финско-норвежский творческий дуэт Риитта Иконен и Каролин Йорт представляет проект «Глаза, как блюдца», источником вдохновения для которого послужил фольклор.

Мультимедиа-арт-музей представляет также независимый проект «Не для всех» стилиста Вадима Галаганова и фотографа Дамира Жукенова. Это визуальное исследование, посвященное трансформации понятия красоты и поиску идентичности в цифровую эру.

Фестиваль пройдет с 9 июня до 28 июля, сообщается на сайте Манежа.

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