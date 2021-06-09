Выставка «Ба! Знакомые все лица!» открылась в Музее Пушкина

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Государственный музей А. С. Пушкина приглашает москвичей и гостей столицы разгадать загадки псковского альбома 1820-х годов. Выставка «Ба! Знакомые все лица!» продемонстрирует представителей губернского дворянства и военного начальства во всей красе.

В экспозиции представлены 39 портретов, которые дают представление о том обществе, которое окружало Александра Пушкина в период его михайловской ссылки. Посетители музея увидят альбом впервые.

Альбом вместил в себя провинциальное дворянство — живые типажи, которых Н. В. Гоголь с подачи Пушкина показывает в «Ревизоре» и «Мертвых душах». Портреты нарисованы по единому образцу, одной рукой и представляют серию самостоятельных произведений. Значительную часть из них составляют шаржированные портреты чиновников местной администрации.

Автором рисунков, вероятно, был человек, который хорошо знал высшее псковское общество, видел в нем комичное и имел положение, позволявшее без опаски иронизировать в отношении «отцов города».

Выставка открыта до 12 сентября, сообщается на сайте музея.

Читайте также: Выставка «Тургенев и Некрасов» открылась в Музее Пушкина