Власти контролируют соблюдение ограничений

Главные специалисты-эксперты территориального отдела управления Роспотребнадзора по ЮВАО Москвы Надежда Цедик (слева) и Татьяна Надточий выявили нарушения противоэпидемиологических мер в торгово-развлекательном центре «Бум» в Марьине / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В столице начали действовать новые ограничения. Какие именно, рассказала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

В период с 15 по 19 июня не будут работать сотрудники организаций, которые обычно не трудятся по выходным.

— Предприятия непрерывного цикла, а также учреждения, определенные указом президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316, продолжат свою деятельность, — пояснила Ракова.

В этот перечень входят, например, организации, обеспечивающие население продуктами и товарами первой необходимости, аптеки и медицинские организации, те, кто осуществляет неотложные ремонтные работы и предоставляет финансовые услуги. Органы исполнительной власти Москвы с 15 по 19 июня переходят в режим нерабочего дня, включая прием посетителей и обработку корреспонденции.

— Городские поликлиники, больницы, медицинские учреждения, а также детские сады продолжат свою работу в привычном режиме. Кампания по сдаче ЕГЭ также продолжится. Городские учреждения дополнительного образования временно приостановят свою деятельность, — добавила Анастасия Ракова.

Также до конца следующей недели временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов. Заммэра пояснила, что имеются в виду территории с кафе и ресторанчиками, на которых есть общая зона с посадочными местами, где посетители, взяв еду, могут присесть и поесть в торговых центрах и других местах.

— В парках будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки, — уточнила она.

При этом Анастасия Ракова заверила, что введение пропускного режима и повышение штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима в Москве не обсуждается и не планируется.

Заммэра также рассказала о ряде других мер по борьбе с вирусом. В частности, власти продолжают разворачивать дополнительные койки.

— Но если не остановить или хотя бы не замедлить темпы роста заболеваемости, то любой, даже самой мощной медицинской системе чрезвычайно сложно совладать с таким резким ростом числа пациентов, — пояснила она.

Из 14 тысяч коек, по ее словам, занято уже 78 процентов. Дополнительные места развернуты в работающих временных госпиталях и родерах, в отдельных корпусах больниц имени Мухина и Спасокукоцкого, а также в одной из больниц «Российских железных дорог».

— Дополнительно мы приняли решение, что во вторник в работу с коронавирусом полностью вернется ГКБ № 15 имени Филатова, что позволит увеличить общий фонд еще на две тысячи коек, — отметила Анастасия Ракова. — Также мы в ближайшие дни перепрофилируем еще пять поликлиник для диагностики, таким образом до середины недели число КТ-центров достигнет 30.

Заммэра добавила, что преодолеть угрозу можно, если свести к минимуму все контакты, постараться отказаться от посещения массовых мероприятий и общественных мест, провести время дома, в кругу близких.

— Нерабочие дни продлены исключительно для того, чтобы попытаться остановить распространение инфекции, — подчеркнула она.

Критическое значение получила необходимость вакцинироваться.

— Запланируйте поход за прививкой прямо на этих выходных, — призвала Ракова.

СПРАВКА

В период нерабочих дней учреждения социальной сферы перейдут на новый график работы. Большинство услуг в «Моих документах» можно получить только по предварительной записи. Вакцинации это не касается. На такой же режим перейдут отделы ЗАГС. Запись будет происходить по телефону Единой справочной службы города Москвы 8 (495) 777-77-77. Регистрация заключения и расторжения браков по ранее поданным заявлениям будет проводиться в назначенные даты и время.

При этом центры соцобслуживания, учреждения помощи семье и детям, центры «Моя работа» и «Моя карьера» работать не будут, но жизненно необходимые услуги и оказание помощи по-прежнему будут доступны москвичам.

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