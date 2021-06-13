Врач оценила вероятность новой волны COVID-19

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Появление новых штаммов коронавируса и ухудшение эпидемиологической обстановки может спровоцировать новые волны пандемии коронавируса. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сообщила врач-иммунолог Ольга Башкова.

По ее словам, селекция вируса продолжается и COVID-19 становится более агрессивным.

— Мы рано расслабились, думая, что все обойдется китайским вариантом «короны» или британским. Сейчас нам грозит еще и индийский вариант вируса, называемый «дельтой». На примере многих стран мы видим, что вирус не ослабевает, а, наоборот, селекция идет в сторону утяжеления. А это означает, что нас ожидают третья, четвертая и иные волны болезни, — отметила она.

Дополнительным фактором, который способствует активному распространению коронавирусной инфекции является, по словам врача, несоблюдение мер предосторожности. И несоблюдение гражданами масочно-перчаточного режима и социальной дистанции.

Привившиеся от недуга граждане, по словам эксперта, тоже болеют. Объясняется это тем, что в течение полугода иммунитет, полученный от укола, прекращает действовать, и для защиты от недуга эксперт рекомендует пройти процедуру повторно.

Ранее сообщалось, что в связи с ростом новых случаев заражения корнавирусной инфекцией в столице мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении нерабочих дней с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников. Власти города порекомендовали перейти на удаленную работу не менее 30 процентам компаний, сотрудники которых еще не вакцинировались от COVID-19.

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