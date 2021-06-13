«Рано расслабились»: из-за чего выросла заболеваемость COVID-19 и ждать ли новой волны

/ Фото: Виктор Хабаров, Вечерняя Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении нерабочих дней в столице с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников. Отмечается, что на такие меры столичные власти пошли на фоне всплеска заболеваемости COVID-19. Москвичей старшего поколения мэр Москвы призвал воздержаться от поездок и побыть дома. «Вечерняя Москва» узнала у иммунолога, почему количество новых случаев коронавируса возросло и стоит ли ожидать новой волны пандемии.

Детали

Длинные выходные в столице продлятся девять дней — с 12 до 20 июня. В городе с 13 по 20 июня приостановят работу детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых объектах.

Согласно указу мэра Москвы, с этого же дня под запретом обслуживание посетителей общественного питания в период с 23:00 до 6:00 (за исключением обслуживания навынос). Эта мера касается баров, кафе, ресторанов, ночных клубов, боулингов, караоке и других развлекательных заведений.

В крупных городских парках и на природных территориях будут закрыты детские и спортивные площадки, аттракционы, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений.

На «выходные» отправятся предприятия и организации всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям).

Мера не распространяется на организации, имеющие критически важное значение для функционирования инфраструктуры города, а также на предприятия оборонной промышленности и некоторых других стратегических отраслей.

Почему число заболевших растет

По словам врача-иммунолога Ольги Башковой, причина резкого роста количества заболевших связана с несоблюдением мер предосторожности гражданами в период майских праздников, а также с наплывом в столичный регион туристов:

— Стоит отметить, что у нас погода до недавнего времени не отличалась особым теплом, создавая дополнительную благотворную среду для распространения вируса. Этим, кстати, объясняется и сдвиг эпидемиологического пика с мая на июнь-июль. То есть мы еще не достигли вершины по числу заболевших.

Как отметила врач, за последнюю неделю ситуация с распространением вируса резко осложнилась, подскочив до пиковых значений января.

— Мы просто пожинаем плоды пренебрежительного отношения к мерам предосторожности, масочно-перчаточному режиму и соблюдению дистанции, которое мы повсеместно наблюдали в майские праздники, — заметила иммунолог. — В тот период носители активно заражали и распространяли различные возрастные группы граждан. Поэтому на выходе мы получаем новую волну всплеска коронавирусной инфекции, особенно среди молодежи.

Кроме того, сам вирус, как заметила Башкова, вопреки прогнозам, продолжает видоизменяться, обретая все более опасную форму:

— Мы рано расслабились, думая, что все обойдется китайским вариантом «короны» или британским. Сейчас нам грозит еще и индийский вариант вируса, называемый «дельтой». На примере многих стран мы видим, что вирус не ослабевает, а, наоборот, селекция идет в сторону утяжеления. А это означает, что нас ожидают третья, четвертая и иные волны болезни.

Эксперт отметила, что «с приходом новых штаммов вируса разрушительная сила болезни удваивается»:

— Некоторые люди начали болеть по второму кругу. Все потому, что иммунитет к вирусу сократился. Да и благотворных факторов для заражения немало.

Парадоксален тот факт, по мнению эксперта, что и среди тех, кто привился от COVID-19, имеются заболевшие:

— Получившие иммунитет посредством вакцины тоже могут болеть, что удивительно. Однако течение болезни не будет таким разрушительным, так как в организме имеются сдерживающие возбудитель защитные элементы. И те из вакцинированных, которые заражаются коронавирусом, переносят его как обычную простуду или грипп в легкой форме.

Не исключила врач и вариант, при котором действие вакцины прекратилось и есть необходимость пройти дополнительную иммунизацию.

— Те, кто сделал ее полгода назад, уже ходят без иммунитета, и есть смысл повторить укол, — сказала Башкова.

Эксперт отметила, что еще один значимый фактор, который позволяет вирусу активно распространяться, — это нежелание граждан своевременно обращаться за помощью к врачам при возникновении симптомов COVID-19 из-за страха оказаться на карантине.

За вакцину — машина

Ранее стало известно, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столице власти Москвы отменили общегородской выпускной в Парке Горького. Вместо общегородского выпускного праздника для 11-классников будут организованы мероприятия в учебных заведениях с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

В то же время столичные власти запустили дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет. Так, с 14 июня по 11 июля горожане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей.

Раз в неделю будут разыгрываться пять машин стоимостью примерно один миллион рублей. Результаты будут объявляться каждую среду начиная с 23 июня.

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