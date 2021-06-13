Власти Москвы отменили школьный выпускной в Парке Горького

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Власти Москвы отменили общегородской выпускной в Парке Горького из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столице. Об этом в воскресенье, 13 июня, сообщили пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Решение принято в связи со сложной ситуацией с COVID-19 и значительным ростом числа заболевших, «в том числе и среди школьников».

— Общегородского праздника для выпускников, который традиционно проходил в конце июня в Парке Горького, в этом году не будет, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что отказ от проведения крупного массового мероприятия позволит сохранить здоровье детей и взрослых, сообщает РИА Новости.

Напомним, в субботу, 12 июня, мэр Москвы Сергей Собянин продлил выходные до 20 июня, чтобы сбить волну заболеваемости COVID-19. По его словам, число новых случаев выросло до пиковых значений 2020 года.

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