Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер в 33 столичных фудкортах

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Роспотребнадзор вывил 33 объекта общественного питания с нарушением противоэпидемического режима на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Москве. Об этом сообщается в субботу, 12 июня, на сайте ведомства.

Было проверено выполнение противоэпидемических мероприятий в 141 предприятии общественного питания, которые расположены на фудкортах в 19 торговых центрах. Из них с нарушениями работало 33 объекта.

Специалисты ведомства сообщили, что наиболее частыми нарушениями являются несоблюдение социальной дистанции, нарушение масочно-перчаточного режима, отсутствие или нехватка антисептиков и средств индивидуальной защиты для клиентов. Кроме того, не ведется контроль за дезинфекцией помещения, не представлена информация о проведении тестирования персонала на коронавирус, о количестве переболевших или вакцинированных.

По фактам нарушений составлены протоколы об административном правонарушении. В том числе пять протоколов о временном запрете деятельности предприятий в торговых центрах, они опечатаны до решения суда, материалы направлены в суд.

Всего с начала 2021 года Роспотребнадзор приостановил деятельность 209 объектов из-за ковидных нарушений, в том числе 59 торговых точек.

Ранее сообщалось, что три кафе на Патриарших прудах могут закрыть за нарушение антиковидных мер.

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