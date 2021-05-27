Кальянную на востоке Москвы опечатали за нарушение антиковидных мер
Кальянную в столичном районе Ивановское опечатали за нарушение антиковидных мер. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Москве.
Заведение находится по адресу улица Саянская, 11а. Сотрудники ведомства осмотрели помещение кальянной и выяснили, что в кальянной нарушали меры, направленные против COVID-19. В частности, персонал не использовал средства индивидуальной защиты, гостям не замеряли температуру и не предоставляли антисептики.
Административные материалы в отношении владельцев кальянной переданы в Перовский районный суд Москвы. Работу заведения могут приостановить на срок до 90 суток.
Ранее сообщалось, что работу 106 кальянных приостановили в Москве с начала пандемии.
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