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Кальянную на востоке Москвы опечатали за нарушение антиковидных мер
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Кальянную на востоке Москвы опечатали за нарушение антиковидных мер

Юлия Павлушова

Здоровье
Россия, Москва, Саянская улица, 11А Карта всех событий

Кальянную в столичном районе Ивановское опечатали за нарушение антиковидных мер. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Москве.

Заведение находится по адресу улица Саянская, 11а. Сотрудники ведомства осмотрели помещение кальянной и выяснили, что в кальянной нарушали меры, направленные против COVID-19. В частности, персонал не использовал средства индивидуальной защиты, гостям не замеряли температуру и не предоставляли антисептики.

Административные материалы в отношении владельцев кальянной переданы в Перовский районный суд Москвы. Работу заведения могут приостановить на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что работу 106 кальянных приостановили в Москве с начала пандемии.

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