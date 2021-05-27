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Роспотребнадзор предупредил о рисках при посещении мастеров маникюра на дому
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Роспотребнадзор предупредил о рисках при посещении мастеров маникюра на дому

Юлия Курганова

Здоровье

Риски для здоровья при посещении мастеров маникюра на дому вместо салонов красоты увеличиваются, потому что в домашних условиях сложно обеспечить соблюдение санитарных требований. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что услуги по маникюру и педикюру представляют эпидемиологическую опасность и требуют выполнения дезинфекционных и стерилизационных мероприятий.

Так, в салонах красоты и студиях ногтевого сервиса для предупреждения распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции, грибковых заболеваний и других инфекций сотрудники должны выполнять комплекс противоэпидемических мероприятий с использованием необходимых дезинфицирующих средств и с соблюдением режима дезинфекции оборудования.

Специалисты отметили, что все помещения и оборудование должны содержаться в чистоте. Влажная уборка помещений должна быть не менее двух раз в день с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Инструменты для маникюра и педикюра должны стерилизоваться, быть упакованными в стерилизационные упаковочные материалы и в них же храниться.

Кроме того, подушка, подкладываемая под ногу при проведении педикюра, должна иметь клеенчатый чехол, который после каждого использования должен протираться дезинфицирующим раствором. Ванны для ног и ванночки для рук после каждого клиента должны быть продезинфицированы.

Также у каждого работника должна быть личная медицинская книжка установленного образца с результатами медицинских и лабораторных обследований.

Ранее Роспотребнадзор объяснил, как выбрать безопасные антистресс-игрушки. В ведомстве перечислили основные разновидности антистресс-игрушек: поп-ит, симпл-димпл, сквиш.

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