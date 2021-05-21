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Роспотребнадзор объяснил, как выбрать безопасные антистресс-игрушки
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор объяснил, как выбрать безопасные антистресс-игрушки

Татьяна Плотникова

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Роспотребнадзор поручил научно-исследовательским институтам оценить влияние так называемых антистресс-игрушек на детей в связи с многочисленными соответствующими обращениями родителей. Об этом в пятницу, 21 мая, рассказали в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре перечислили основные разновидности антистресс-игрушек: поп-ит, симпл-димпл, сквиш. Поп-ит и симп-димпл представляют собой пластиковые или резиновые игрушки с полусферами для нажатия пальцем, при этом они издают щелкающий звук. Сквиш — это игрушка-антистресс, выполненная из синтетических материалов. После сжатия она принимает прежнюю форму.

Подобные игрушки имели узконаправленную область применения, их использовали для нейтроотличных людей с неврологическими расстройствами. Стереотипное поведение часто возникает в состоянии стресса как неосознанная реакция в ответ на неблагоприятный неконтролируемый раздражитель, а антистресс-игрушки позволяют снизить напряжение.

При выборе антистресс-игрушек следует изучить маркировку изделия. Она должна быть достоверной, проверяемой, четкой, легко читаемой, доступной и для осмотра и идентификации.

В маркировке должны содержаться данные о наименовании игрушки, стране-производителе, изготовителе (импортере), минимальном возрасте, с которого можно использовать такие предметы.

Кроме того, должна иметься информация об основном конструкционном материале (для детей до трех лет, при необходимости), способах ухода за игрушкой (при необходимости), дате изготовления, сроке службы или годности (при их установлении), условиях хранения (при необходимости).

При этом антистресс-игрушка не должна обладать резким запахом.

Совершая покупку, следует взять товарно-кассовый чек, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее детский психолог объяснила, помогают ли антистресс-игрушки вернуть спокойствие.

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Роспотребнадзоррекомендации Роспотребнадзораигрушка-антистресс
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