Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Психотерапевт предупредил об опасности популярной антистрессовой игрушки
Фото: ozon.ru

Психотерапевт предупредил об опасности популярной антистрессовой игрушки

Виктория Федотова

Общество

Психиатр, психотерапевт Василий Шуров в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» предостерег людей от частого использования примитивных антистрессовых игрушек. По его словам, такие популярные игрушки, как Pop it, могут привести к деградации. Суть игрушки в том, что пользователь может бесконечно лопать разноцветные пузыри.

— Если говорить о той же мелкой моторике — ее развивают много игр. Это лепка, пальчиковые игры и вязание, письмо. А навязчивое хлопанье пузырей — это стереотипное и примитивное движение. Кого-то оно отвлекает, но, на мой взгляд, формируется определенный ритуал, когда человек будет крутить спиннер и лопать пузыри. Это патология — как при обсессивно-компульсивном расстройстве: принцип ритуала такой же, — заявил собеседник.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Pop it - опасная антистресс- игрушка

По словам психотерапевта, жим кистевого эспандера будет гораздо полезнее в качестве антистресса, чем щелканье пузырей пальцами. Он объяснил популярность таких игрушек:

— Во время стресса человек переключается на новое действие, но понятно, что проблема не решается. Человек «прощелкал», отвлекся. Если хочешь привести себя в порядок, нужно переключиться с умственного на физические нагрузки. Если физический труд был — загрузите мозги: организм хорошо откликается на смену деятельности. Навязчиво щелкать пузыри — это деградация, новые навыки должен осваивать человек.

Он добавил, что антистрессом может стать простая прогулка на свежем воздухе.

Читайте также: Учитель объяснила, почему родителям дошколят нужно играть со своими детьми

борьба со стрессомстрессмнение психолога
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

А европейцев мы отправим осваивать Сибирь...

Ильдар Аляутдинов
Ильдар Аляутдинов

Ураза-байрам в режиме онлайн

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Как поступить во ВГИК: талант важнее баллов по ЕГЭ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто заплатит алименты вместо горе-отцов

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Дорого-богато: чем отличается элитное жилье от обычных квартир

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Куда пропала московская романтика

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Скорбим вместе с Казанью: почему оружие нужно запретить

Все мнения
О проекте