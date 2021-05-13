Психотерапевт предупредил об опасности популярной антистрессовой игрушки

Фото: ozon.ru

Психиатр, психотерапевт Василий Шуров в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» предостерег людей от частого использования примитивных антистрессовых игрушек. По его словам, такие популярные игрушки, как Pop it, могут привести к деградации. Суть игрушки в том, что пользователь может бесконечно лопать разноцветные пузыри.

— Если говорить о той же мелкой моторике — ее развивают много игр. Это лепка, пальчиковые игры и вязание, письмо. А навязчивое хлопанье пузырей — это стереотипное и примитивное движение. Кого-то оно отвлекает, но, на мой взгляд, формируется определенный ритуал, когда человек будет крутить спиннер и лопать пузыри. Это патология — как при обсессивно-компульсивном расстройстве: принцип ритуала такой же, — заявил собеседник.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Pop it - опасная антистресс- игрушка

По словам психотерапевта, жим кистевого эспандера будет гораздо полезнее в качестве антистресса, чем щелканье пузырей пальцами. Он объяснил популярность таких игрушек:

— Во время стресса человек переключается на новое действие, но понятно, что проблема не решается. Человек «прощелкал», отвлекся. Если хочешь привести себя в порядок, нужно переключиться с умственного на физические нагрузки. Если физический труд был — загрузите мозги: организм хорошо откликается на смену деятельности. Навязчиво щелкать пузыри — это деградация, новые навыки должен осваивать человек.

Он добавил, что антистрессом может стать простая прогулка на свежем воздухе.

Читайте также: Учитель объяснила, почему родителям дошколят нужно играть со своими детьми