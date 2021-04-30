Учитель объяснила, почему родителям дошколят нужно играть со своими детьми

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Учитель начальных классов Лидия Анисимова перечислила причины, по которым родители должны играть с ребенком дошкольного возраста.

Дело в том, что современные дети либо мало играют, либо вообще не делают этого. Это можно объяснить несколькими вещами.

— В первую очередь, современность требует от нас, чтобы у детей были ранние успехи и достижения. Все хотят научить своих сыновей и дочерей писать, читать, считать. При этом многие забыли о том, что ведущая деятельность у дошкольника — игровая! — подчеркнула эксперт.

По ее мнению, без этого важного игрового периода не будет успешного обучения в школьном возрасте. При этом важно сказать о том, что те игрушки, которые есть в арсенале мальчиков и девочек сейчас, отличаются от того, во что играли в своем детстве наши бабушки и дедушки, отмечает ФАН.

Современному ребенку сложно сделать выбор среди многообразия игрушек. Кроме того, ему трудно помечтать о том, что ему приглянулось.

— Игрушка — это внутренний голос. С одной стороны, малыш отражает в игре события своей жизни, внутренние переживания, с другой — постигает предметный и социальный мир вокруг себя, — добавила Лидия Анисимова.

По ее мнению, от содержания игр зависит то, что станет ценным в жизни ребенка.

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