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Работу 106 кальянных приостановили в Москве с начала пандемии
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Работу 106 кальянных приостановили в Москве с начала пандемии

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Большая Садовая улица, 5к1 Карта всех событий

С начала пандемии Роспотребнадзор приостановил деятельность 106 кальянных в Москве. Об этом во вторник, 25 мая, сообщили на сайте Управления Роспотребнадзора по столице.

Отмечается, что 20 мая специалисты Роспотребнадзора провели осмотр кальянной по адресу Большая Садовая, дом 5, корпус 1. Заведение работало в нарушение указа мэра Москвы от 25 марта 2020 года. Также в кальянной были выявлены многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

В отношении кальянной составлен протокол о временном запрете деятельности. Материалы дела направлены в Пресненский районный суд Москвы для принятия решения о приостановлении деятельности заведения на срок до 90 дней.

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