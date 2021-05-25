Губернатор Подмосковья внес изменение в действующие противоэпидемические меры

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому внес изменение в действующие в регионе противоэпидемические меры. Об этом во вторник, 25 мая, сообщили на сайте правительства Московской области.

Так, работодателям, у которых более 60 процентов сотрудников сделали прививки от коронавирусной инфекции, разрешили не делать им ПЦР-тесты каждые 15 дней. Соответствующее постановление начнет действовать с 25 мая.

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