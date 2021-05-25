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Работодателей, не обеспечивших вакцинацию от COVID, будут штрафовать в Якутии
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Работодателей, не обеспечивших вакцинацию от COVID, будут штрафовать в Якутии

Юлия Павлушова

Здоровье

В Якутии будут штрафовать на сумму от 200 тысяч рублей компании, которые не организовали вакцинацию от коронавируса. Об этом во вторник, 25 мая, сообщила пресс-служба главы региона Айсена Николаева.

Уточняется, что Якутия занимает 43-е место среди 85 регионов страны по числу заболевших COVID-19.

Идеей о таких штрафах заинтересовались в других территориях России, пишет РИА Новости. В частности, изучить опыт Якутии поручила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила об увеличении частоты осложнений у переболевших COVID-19.

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