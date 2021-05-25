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Скворцова заявила об увеличении частоты осложнений у переболевших COVID-19
Фото: roscongress.org / Анатолий Медведь

Скворцова заявила об увеличении частоты осложнений у переболевших COVID-19

Виктория Родимкина

Здоровье

На сегодняшний день есть данные об увеличении частоты осложнений — от тромбозов до ментальных нарушений — у пациентов, переболевших коронавирусом. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова во вторник, 25 мая.

— Имеются данные об увеличении частоты осложнений у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, — от тромбозов и сердечно-сосудистой патологии до ментальных нарушений, — цитирует Веронику Скворцову РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что в стране следует направлять усилия на выявление проблем со здоровьем, которые могут быть последствиями COVID-19.

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