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Семьдесят процентов россиян планируется охватить диспансеризацией к 2024 году
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Семьдесят процентов россиян планируется охватить диспансеризацией к 2024 году

Виктория Родимкина

Здоровье

Семьдесят процентов россиян каждый год будут проходить диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры к 2024 году. Об этом сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко во вторник, 25 мая.

По его словам, в настоящее время следует не только направить максимальные усилия на раннюю диагностику хронических неинфекционных заболеваний, но и выявить проблемы со здоровьем у граждан, которые могут быть связаны с перенесенным COVID-19.

— К 2024 году мы должны ежегодно охватывать 70 процентов наших граждан профилактическими осмотрами и диспансеризацией, — сказал министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что необходимо расширить программу диспансеризации, а также запустить ее в полном объеме с 1 июля этого года.

Ранее Михаил Мурашко сообщил, что более 80 субъектов России полностью восстановили диспансеризацию.

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