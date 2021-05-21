Мурашко: Более 80 субъектов России полностью восстановили диспансеризацию

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Диспансеризация и профилактические осмотры полностью возобновились в 83 субъектах России. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко в пятницу, 21 мая.

— В этом году диспансеризацией и профилактическими осмотрами должно быть охвачено 33,2 миллиона граждан. С начала 2021 года их прошли 9,5 миллиона человек, — приводит слова министра РИА Новости.

Ранее были названы категории граждан, которым нельзя проходить диспансеризацию.

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