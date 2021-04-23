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Названы категории граждан, которым нельзя проходить диспансеризацию
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Названы категории граждан, которым нельзя проходить диспансеризацию

Елена Фролова

Здоровье

Диспансеризация в Санкт-Петербурге будет возобновлена с 26 апреля. По информации Смольного, данное распоряжение подписал губернатор города Александр Беглов.

Кому пока нельзя будет приходить на прием в больницы, рассказала начальник амбулаторного отдела комздрава Лариса Соловьева.

— Просим не приходить на диспансеризацию тех, у кого есть температура, кто контактирует с зараженными COVID-19, приезжих из зарубежных стран. В больницах налажена маршрутизация, работает термоконтроль. После каждого исследования проводятся проветривание, дезинфекция, — пояснила спикер.

При этом приходить на диспансеризацию нужно людям до 40 лет – раз в три года, гражданам после 40 лет, а также всем категориям ветеранов – каждый год, отмечают «Невские новости».

— Напомню, что диспансеризация преследует своей целью выявление так называемых хронических неинфекционных заболеваний, — подчеркнула Лариса Соловьева.

Она также уточнила, что речь идет о бронхолегочных, сердечно-сосудистых заболеваниях, злокачественных новообразованиях и сахарном диабете.

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Санкт-ПетербургдиспансеризацияАлександр Беглов
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