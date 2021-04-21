Михаил Мурашко: Минздрав планирует расширение медицинских исследований

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Специалисты Минздрава сейчас рассматривают возможность расширить второй этап диспансеризации, об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

— В настоящее время специалистами Минздрава России рассматривается возможность расширения второго этапа диспансеризации за счет включения исследования липидного спектра для выявления атеросклероза сосудов, а также эхокардиографии, — сообщил Мурашко.

Министр здравоохранения добавил, что также планируется работа над возможностью дальнейшего расширения перечня медицинских исследований и повышения эффективности программы диспансеризации и профосмотров, сообщает РИА Новости.

Напомним, в среду, 21 апреля, в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что необходимо расширить программу диспансеризации и запустить ее в полном объеме с 1 июля 2021 года.

Главные тезисы послания Владимира Путина Федеральному собранию можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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