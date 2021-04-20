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Минздрав хочет сделать вакцинацию от Эболы обязательной
Фото: Pixabay

Минздрав хочет сделать вакцинацию от Эболы обязательной

Полина Долганова

Здоровье

Минздрав РФ планирует сделать прививку от лихорадки Эболы обязательной при поездке в страны, где возникает это заболевание. Об этом говорится в проекте приказа ведомства.

Согласно проекту, Минздрав планирует включить в календарь профилактических прививок вакцинацию против Эболы для выезжающих в страны, на территории которых распространены случаи заболевания данной болезнью.

Также предлагается вакцинировать специалистов, которые работают с живыми культурами возбудителя лихорадки.

Эбола распространена в Нигерии, Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии.

Смертность в результате заболевания достигает 90 процентов, сообщает Интерфакс.

В 2015 году вакцину от заболевания разработал российский Центр Гамалеи.

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вакцинаМинздравЭбола
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