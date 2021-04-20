Непал одобрил использование вакцины «Спутник V»

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Непал одобрил использование российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщает ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что производство отечественной вакцины одобрили в Турции.

Официальный аккаунт препарата в Twitter сообщил 12 апреля, что вакцина уже зарегистрирована в 60 странах, общее население которых превышает 3 миллиарда. Сейчас «Спутник V» проверяют в Евросоюзе.

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