Непал одобрил использование вакцины «Спутник V»
Непал одобрил использование российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщает ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация, что производство отечественной вакцины одобрили в Турции.
Официальный аккаунт препарата в Twitter сообщил 12 апреля, что вакцина уже зарегистрирована в 60 странах, общее население которых превышает 3 миллиарда. Сейчас «Спутник V» проверяют в Евросоюзе.
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