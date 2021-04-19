СМИ: Производство российской вакцины «Спутник V» одобрили в Турции

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Турция разрешила производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщила газета Yeni Safak cо ссылкой на члена научного совета республики по COVID-19 Афшина Эмре Кайыпмаза.

Отмечается, что на территории страны проводился ряд токсикологических испытаний препарата, в результате которых компания, сделавшая запрос на производство, получила разрешение.

Стоимость российской вакцины в Турции составит примерно 10 долларов.

Ранее стало известно, что производство отечественного препарата от COVID-19 запустят в Сербии в мае этого года.

Напомним, в августе 2020 года Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса. Вакцина была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи. В настоящее время «Спутник V» одобрен в 60 странах мира.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Макрон усомнился в возможности «Спутника V» ускорить вакцинацию в Евросоюзе