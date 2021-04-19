СМИ: Производство российской вакцины «Спутник V» одобрили в Турции
Турция разрешила производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщила газета Yeni Safak cо ссылкой на члена научного совета республики по COVID-19 Афшина Эмре Кайыпмаза.
Отмечается, что на территории страны проводился ряд токсикологических испытаний препарата, в результате которых компания, сделавшая запрос на производство, получила разрешение.
Стоимость российской вакцины в Турции составит примерно 10 долларов.
Ранее стало известно, что производство отечественного препарата от COVID-19 запустят в Сербии в мае этого года.
Напомним, в августе 2020 года Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса. Вакцина была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи. В настоящее время «Спутник V» одобрен в 60 странах мира.
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