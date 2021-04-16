Производство «Спутника V» запустят в Сербии в мае

Фото: АГН Москва

В Белграде запустят производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в мае 2021 года. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве в пятницу, 16 апреля.

По его словам, Сербия находится на одном из первых мест по вакцинации от коронавируса. Лавров уточнил, что Сербия достигла высоких показателей благодаря использованию «Спутника V».

— У нас общее мнение, что для того чтобы сберегать жизни, сберегать здоровье наших граждан, необходимо продолжать это взаимодействие, и надеемся, что это будет на практике способствовать намеченному на май производству «Спутника V» в Белграде, — отметил Лавров.

По его словам, несколько дней назад позитивно прошли испытания вакцины в Сербии, пишет РИА Новости.

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