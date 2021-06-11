Три кафе на Патриарших прудах могут закрыть за нарушение антиковидных мер
Кафе «Gucci shop & bar», рестораны «Pinch» и «№13» на Патриарших прудах в Москве могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против COVID-19. Об этом рассказал главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.
По его словам, заведениям грозит штраф до 300 тысяч рублей. Если будет установлено, что несоблюдение антиковидных мер привело к нанесению вреда здоровью человека, размер штрафа увеличится до одного миллиона рублей. Кроме того, заведения могут закрыть на 90 суток.
— В ходе рейда сотрудников ОАТИ и полиции было обследование кафе и ресторанов в районе Патриарших прудов. Было обследовано более 20 заведений, в 6 из них были выявлены нарушения социального дистанцирования при рассадки посетителей, — пояснил Михайлов.
Ранее сообщалось, что почти 100 объектов закрыли в Москве за нарушения мер против COVID-19.
Всего с начала 2021 года Роспотребнадзор приостановил деятельность 209 объектов из-за нарушения мер против коронавируса, в том числе 59 торговых точек.
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