Три кафе на Патриарших прудах могут закрыть за нарушение антиковидных мер

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Патриаршие пруды Карта всех событий

Кафе «Gucci shop & bar», рестораны «Pinch» и «№13» на Патриарших прудах в Москве могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против COVID-19. Об этом рассказал главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.

По его словам, заведениям грозит штраф до 300 тысяч рублей. Если будет установлено, что несоблюдение антиковидных мер привело к нанесению вреда здоровью человека, размер штрафа увеличится до одного миллиона рублей. Кроме того, заведения могут закрыть на 90 суток.

— В ходе рейда сотрудников ОАТИ и полиции было обследование кафе и ресторанов в районе Патриарших прудов. Было обследовано более 20 заведений, в 6 из них были выявлены нарушения социального дистанцирования при рассадки посетителей, — пояснил Михайлов.

Ранее сообщалось, что почти 100 объектов закрыли в Москве за нарушения мер против COVID-19.

Всего с начала 2021 года Роспотребнадзор приостановил деятельность 209 объектов из-за нарушения мер против коронавируса, в том числе 59 торговых точек.

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