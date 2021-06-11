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Более пяти тысяч волонтеров стали участниками акции «Помощники вакцинации»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Более пяти тысяч волонтеров стали участниками акции «Помощники вакцинации»

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Красная площадь, 3 Карта всех событий

Более пяти тысяч волонтеров Москвы помогли жителям столицы в рамках акции «Помощники вакцинации». Об этом рассказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Дмитрий Покровский.

Акцию запустили в столице 18 января. Добровольцы помогают врачам выездных бригад при проведении вакцинации от коронавируса. С начала программы волонтеры оказали более 30 тысяч часов помощи.

— Выходные дни и праздники для волонтеров — это дополнительная возможность помочь. Например, во время майских праздников добровольцы готовы были выходить каждый день, а некоторые даже брали по две смены подряд, — отметил Дмитрий Покровский.

В настоящее время добровольцы помогают в ГУМе и фуд-молле «Депо», где находятся пункты вакцинации. Волонтеры следят за соблюдением антиковидных мер и помогают ориентироваться в здании, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, вакцинация от COVID-19 стала доступна также во всех парковых павильонах «Здоровая Москва», где можно сделать прививку от коронавируса без предварительной записи. Кроме того, москвичи получили возможность пройти в павильонах полное обследование, не посещая поликлинику.

Ранее сообщалось, что около 660 тысяч москвичей старше 60 лет вакцинировались от COVID-19.

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