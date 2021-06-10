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Около 660 тысяч москвичей старше 60 лет вакцинировались от COVID-19
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Около 660 тысяч москвичей старше 60 лет вакцинировались от COVID-19

Анастасия Волоснова

Город

В Москве около 660 тысяч человек старше 60 лет сделали прививку от коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы в четверг, 10 июня.

В ведомстве подчеркнули, что люди пожилого возраста входят в группу группу риска, поэтому им необходимо защищать свое здоровье, проходя вакцинацию от COVID-19.

— Люди пожилого возраста наиболее подвержены заражению коронавирусной инфекцией, склонны к более тяжелому течению заболевания и осложнениям. Поэтому врачи рекомендуют не затягивать с решением и как можно скорее воспользоваться наиболее эффективным способом защиты: сделать прививку, — отметили в пресс-службе.

Москвичей старше 60 лет начали вакцинировать от коронавируса в столице в конце 2020 года, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, вакцинация от COVID-19 стала доступна также во всех парковых павильонах «Здоровая Москва». В павильонах можно сделать прививку от коронавируса без предварительной записи. Кроме того, москвичи получили возможность пройти полное обследование, не посещая поликлинику.

Ранее сообщалось, что контроль за соблюдением мер по COVID-19 усилят в Москве.

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