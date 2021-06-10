Еще 2671 пациента с коронавирусной инфекцией вылечили в Москве за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 2671 пациента за прошедшие сутки. Об этом в четверг, 10 июня, сообщил Telegram-канал оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в столице.

Таким образом, всего за время пандемии в Москве выздоровели 1 084 914 человек.

За последние 24 часа в Москве подтвердили еще 5245 новых случаев заражения COVID-19, госпитализировали 1415 человек, скончались 63 пациента.

Фото: Оперштаб

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о необходимости ускорить формирование коллективного иммунитета к COVID-19, так как в России сохраняется угроза развития пандемии.

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