Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Еще 2671 пациента с коронавирусной инфекцией вылечили в Москве за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Еще 2671 пациента с коронавирусной инфекцией вылечили в Москве за сутки

Анастасия Колоскова

Город

Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 2671 пациента за прошедшие сутки. Об этом в четверг, 10 июня, сообщил Telegram-канал оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в столице.

Таким образом, всего за время пандемии в Москве выздоровели 1 084 914 человек.

За последние 24 часа в Москве подтвердили еще 5245 новых случаев заражения COVID-19, госпитализировали 1415 человек, скончались 63 пациента.

Еще 2671 пациента с коронавирусной инфекцией вылечили в Москве за суткиФото: Оперштаб

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о необходимости ускорить формирование коллективного иммунитета к COVID-19, так как в России сохраняется угроза развития пандемии.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Контроль за соблюдением мер по COVID-19 усилят в Москве

данные по коронавирусукоронавирусСтолица
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Побольше йогурта, поменьше сыра

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Все мнения
О проекте