Мурашко призвал ускорить формирование коллективного иммунитета к COVID-19

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Необходимо ускорить формирование коллективного иммунитета к COVID-19, так как в России сохраняется угроза развития пандемии. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в четверг, 10 июня.

По его словам, в РФ возможно говорить о вопросах развития здравоохранения, несмотря на угрозу пандемии коронавируса.

— Сегодня мы можем вернуться и к вопросам развития здравоохранения, и плановой повестки, несмотря на то что угроза развития пандемии еще сохраняется. Перед нами стоит задача ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу, — приводит ТАСС слова Мурашко.

В среду, 9 июня, стало известно, что всего за время пандемии в России выявили 5 156 250 случаев COVID-19. Полностью вылечились 4 761 899 человек, скончались 124 895 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что Россия не находится на пороге подъема заболеваемости COVID-19.

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