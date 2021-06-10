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Мурашко призвал ускорить формирование коллективного иммунитета к COVID-19
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Мурашко призвал ускорить формирование коллективного иммунитета к COVID-19

Анастасия Волоснова

Здоровье

Необходимо ускорить формирование коллективного иммунитета к COVID-19, так как в России сохраняется угроза развития пандемии. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в четверг, 10 июня.

По его словам, в РФ возможно говорить о вопросах развития здравоохранения, несмотря на угрозу пандемии коронавируса.

— Сегодня мы можем вернуться и к вопросам развития здравоохранения, и плановой повестки, несмотря на то что угроза развития пандемии еще сохраняется. Перед нами стоит задача ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу, — приводит ТАСС слова Мурашко.

В среду, 9 июня, стало известно, что всего за время пандемии в России выявили 5 156 250 случаев COVID-19. Полностью вылечились 4 761 899 человек, скончались 124 895 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что Россия не находится на пороге подъема заболеваемости COVID-19.

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