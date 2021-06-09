Роспотребнадзор: Россия не находится на пороге подъема заболеваемости COVID-19

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Россия не находится на пороге нового подъема заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в среду, 9 июня.

По ее словам, в настоящее время многие россияне не соблюдают в общественных местах антиковидные меры, что может приводить к росту случаев COVID-19.

— Нечасто видишь соблюдение мер предосторожности в общественном транспорте, на предприятиях, в различных общественных местах. Если эти обстоятельства будут сохраняться, то периодические подъемы заболеваемости вполне объяснимы и будут наблюдаться и сейчас, и далее, — подчеркнула Пшеничная.

Она добавила, что в России начинает снижаться иммунитет у тех, кто болел коронавирусом. При этом люди, не болевшие COVID-19, не хотят вакцинироваться, что не дает сформироваться коллективному иммунитету.

Уточняется, что прохладная погода может также способствовать циркуляции вирусов, пишет ТАСС.

В среду, 9 июня, стало известно, что всего за время пандемии в России выявили 5 156 250 случаев COVID-19. Полностью вылечились 4 761 899 человек, скончались 124 895 человек.

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