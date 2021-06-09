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Еще 10 407 случаев COVID-19 выявили в России за сутки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Еще 10 407 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Анастасия Волоснова

Здоровье

В 84 регионах России выявили 10 407 случаев коронавируса за минувшие сутки. Об этом говорится в Telegram-канале оперштаба в среду, 9 июня.

Среди новых пациентов 16,2 процента не имели клинических проявлений заболевания. Полностью вылечились 9814 человек, скончались 399 пациентов.

Еще 10 407 случаев COVID-19 выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Москве — 4124, Санкт-Петербурге — 852 и в Московской области — 781.

Еще 10 407 случаев COVID-19 выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Всего за время пандемии в России выявили 5 156 250 случаев COVID-19. Полностью вылечились 4 761 899 человек, скончались 124 895 человек.

Ранее сообщалось, что почти 174 миллиона случаев COVID-19 выявили в мире

Читайте также: ВОЗ сообщила о снижении числа случаев COVID-19 в мире на 15 процентов за неделю.

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