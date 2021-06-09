ВОЗ сообщила о снижении числа случаев COVID-19 в мире на 15 процентов за неделю

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

С 31 мая по 6 июня в мире было выявлено 3 016 005 новых пациентов с коронавирусом в мире, что на 15 процентов меньше, чем было зарегистрировано неделями ранее. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ночь на среду, 9 июня.

За данный период было зафиксировано 73 807 летальных исходов, что на восемь процентов ниже, чем неделю назад.

В частности, заболеваемость коронавирусом в Юго-Восточной Азии снизилась на 31 процент, в Европе — на 17 процентов. При этом в Африке число пациентов с коронавирусом выросло на 25 процентов.

В Европе число летальных исходов составило более восьми тысяч, что на 21 процент ниже, чем в предыдущий период. В Юго-Восточной Азии скончались более 23 тысяч человек, что на 21 процент выше предыдущих показателей. Смертность также на 19 процентов выросла в Западно-Тихоокеанском регионе, пишет ТАСС.

Во вторник, 8 июня, сообщалось, что в 84 регионах России выявили 9977 случаев коронавируса за последние сутки. Всего за время пандемии в РФ выявили 5 145 843 случая COVID-19. Полностью вылечились 4 752 085 человек, скончались 124 496 человек.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Роспотребнадзор рассказал об особенностях вакцинации от COVID-19 пожилых людей