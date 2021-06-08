Еще 9977 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В 84 регионах России выявили 9977 случаев коронавируса за последние сутки. Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом во вторник, 8 июня.

Среди новых пациентов 15 процентов не имели клинических проявлений заболевания. Полностью вылечились 8883 человека, скончались 379 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Москве — 3817, Санкт-Петербурге — 846 и Московской области — 776.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Всего за время пандемии в России выявили 5 145 843 случая COVID-19. Полностью вылечились 4 752 085 человек, скончались 124 496 человек.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о молниеносном развитии COVID-19 у ряда пациентов. При этом он также заявлял, что ряд регионов России близки к победе над коронавирусом.

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