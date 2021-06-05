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Мурашко заявил, что ряд регионов России близки к победе над COVID-19
Фото: minzdrav.gov.ru

Мурашко заявил, что ряд регионов России близки к победе над COVID-19

Виктория Родимкина

Здоровье

Ряд регионов России близок к победе над коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в субботу, 5 июня.

Министр также отметил, что передвижение людей по стране продолжается, передает РИА Новости.

— Поэтому в том числе нужно помнить, и даже где спокойная и стабильная ситуация в населенных пунктах, все равно нужно создать пул вакцинированных людей, — сказал Михаил Мурашко.

Ранее глава Минздрава России объяснил, на кого распространится идея о вакцинации иностранцев.

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регионы РоссиикоронавирусМихаил Мурашко
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