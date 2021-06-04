Глава Минздрава РФ объяснил, на кого распространится идея о вакцинации иностранцев

Фото: roscongress / Евгений Лучинский

Вакцинирование иностранцев от коронавируса будет распространяться на тех, кто проживает в России. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о платной вакцинации от COVID-19 для иностранцев на территории России. По мнению главы государства, отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин, что позволит иностранным гражданам приезжать в Россию, чтобы сделать прививку от коронавируса.

Мурашко отметил, что проект планируют распространять на иностранцев, которые работают в России. По словам Мурашко, вакцинация граждан других стран не означает, что границы с Россией будут открыты.

— Те, кто сегодня летают, те и будут пользоваться, то есть коммуникации, которые сегодня работают, те и будут, — сказал Мурашко.

По его словам, у производства вакцин от коронавируса в настоящее время хорошие перспективы, пишет РИА Новости.

Ранее Владимир Путин обратился к гражданам России с призывом прививаться от коронавирусной инфекции. Он добавил, что политически мотивированные запреты на закупку вакцин от коронавируса являются абсурдным явлением.

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