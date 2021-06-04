Продление льготной ипотеки и «Северный поток — 2». Главные тезисы выступления Путина на ПМЭФ

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в пятницу, 4 июня, выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В своей речи глава государства затронул ряд тем, касающихся ситуации с коронавирусом, социальной сферы, экономики страны и внешней политики. Подробно о том, что говорил российский лидер, — в материале «Вечерней Москвы».

Вакцинация от коронавируса

Владимир Путин обратился к гражданам России с призывом прививаться от коронавирусной инфекции. По словам президента, прививку от коронавируса можно сделать «комфортно и бесплатно». Он напомнил, что после применения отечественных препаратов от COVID-19 не было зарегистрировано ни одного летального исхода.

Глава государства подчеркнул, что сам привился российской вакциной. По его словам, после вакцинации могут быть небольшие побочные эффекты. Однако это компенсируется защитой от заражения коронавирусом.

Путин также поручил проработать вопрос о платной вакцинации от COVID-19 для иностранцев на территории России. По мнению президента, отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин, что позволит иностранным гражданам приезжать в Россию, чтобы сделать прививку от коронавируса.

При этом политически мотивированные запреты на закупку вакцин от коронавируса являются абсурдным явлением, добавил президент.

— Либо нет значительной помощи, где она могла бы быть, либо, что вообще абсурдно, действуют политически мотивированные запреты на покупку проверенных, эффективных, доказавших свою полную надежность вакцин, — заявил Путин.

«Северный поток — 2»

Россия планирует завершить строительство второй нитки «Северного потока — 2» за 1,5–2 месяца, рассказал на ПМЭФ Путин. По его словам, газопровод исключает политические риски из-за своей целесообразности.

— Здесь нет никаких страновых политических рисков, не нужно платить деньги за транзит. Он экономически более целесообразный. Это значит, что конечный потребитель в Германии, граждане и экономика будут получать его дешевле, чем с помощью транзита через несколько европейских стран, — заключил президент.

Кроме того, президент России сообщил об успешном завершении прокладки труб первой нитки трубопровода «Северный поток — 2». Он также объявил о готовности Газпрома заполнить «Северный поток — 2» газом.

Видео: Telegram-канал «Пул№3»

Внутренняя политика: две главные проблемы России

В настоящее время наиболее актуальными проблемами в России являются рынок труда и инфляция, заявил президент.

— У нас две наиболее актуальные проблемы сейчас. Рынок труда — его нужно восстанавливать как минимум до 4,7 процента, как было до пандемии, а сейчас 5,2 процента. И вторая — инфляция, — пояснил президент.

Глава государства выразил надежду, что инфляция в 2021 году снизится до пяти процентов. Он напомнил, что в настоящее время уровень инфляции в России составляет 5,8 процента.

Также Путин поручил запустить программу поддержки молодежной занятости в России, включая содействие молодежному предпринимательству.

Льготная ипотека: расширение и продление

В ходе выступления на ПМЭФ Путин заявил, что государственную программу льготной ипотеки необходимо продлить во всех регионах России до 1 июля 2022 года с увеличением ставки до 7 процентов.

В 2020 году в России заработала программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5 процента. В октябре прошлого года проект продлили до 1 июня 2021 года. По словам президента, программу нельзя останавливать резко, несмотря на то, что она носила временный антикризисный характер.

— Предлагаю продлить эту программу для всех регионов России еще на один год — до 1 июля следующего года, но при этом мы чуть-чуть приподнимем саму ставку — до семи процентов, а предельную сумму кредита нужно будет сделать единой для всех регионов РФ — три миллиона рублей, — заявил президент РФ.

Путин также предложил распространить программу семейной льготной ипотеки на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. В настоящее время в программу льготной ипотеки входят семьи, где после 1 января 2018 года родился второй и последующий ребенок.

Фото: Администрация президента РФ

Восстановление экономики

Президент России заявил, что, несмотря на трудности в мировой экономике, она возвращается к нормальной жизни.

— Мы видим, что восстановление мировой экономики происходит неравномерно, имея в виду разные возможности разных стран. Это чревато усилением дисбаланса, увеличением разрыва уровня жизни как внутри отдельных стран, так и между странами, — сказал Путин.

Он также спрогнозировал максимальный рост глобального ВВП с 1970-х годов.

Внутри российской экономики Путин призвал крупнейшие банки РФ подключиться к Системе быстрых платежей до 1 июля 2021 года. В частности, глава государства предложил в 2021 году возмещать малому и среднему бизнесу комиссию за использование СБП.

При этом президент заявил, что обсуждал с председателем ЦБ возможность поддерживать со стороны бюджета сами финансовые организации, чтобы они не теряли мотивации.

Ожидания от встречи с Джо Байденом

Путин заявил, что планирует обсудить с президентом США Джо Байденом вопросы стратегической стабильности и разоружения. В частности, лидеры двух стран будут говорить о борьбе с терроризмом и урегулировании конфликтов в горячих точках.

— Мы будем обсуждать вопросы двухсторонних отношений, я исхожу из того, что мы должны попытаться найти пути урегулирования этих отношений. Сегодня они находятся на чрезвычайно низком уровне, — пояснил Путин.

Кроме того, Путин и Байден могут затронуть в ходе встречи темы экологии и борьбы с коронавирусом.

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