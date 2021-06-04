Путин заявил, что льготную ипотеку смогут взять семьи с одним ребенком

Фото: Администрация президента РФ

Программу семейной льготной ипотеки планируют распространить на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в пятницу, 4 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В настоящее время в программу льготной ипотеки входят семьи, где после 1 января 2018 года родился второй и последующий ребенок. Российский лидер предложил расширить действие программы и на другие семьи.

— Предлагаю расширить ее действие, распространить на все семьи, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018 года, даже если в семье пока лишь один ребенок, — пояснил Путин.

По его словам, данное решение позволит сделать ипотеку для семей с детьми более доступной, передает РИА Новости.

Напомним, ПМЭФ в 2021 году проходит 2–5 июня в очном формате.

Ранее Путин призвал продлить льготную ипотеку на год, повысив ставку до 7 процентов. Глава государства также поручил запустить программу поддержки молодежной занятости в России.

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