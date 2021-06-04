Путин призвал продлить льготную ипотеку на год, повысив ставку до 7 процентов

Фото: Администрация президента РФ

Государственную программу льготной ипотеки необходимо продлить во всех регионах России до 1 июля 2022 года с увеличением ставки до семи процентов. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в пятницу, 4 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Напомним, в 2020 году в России заработала программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5 процента. В октябре прошлого года проект продлили до 1 июня 2021 года.

— Предлагаю продлить эту программу для всех регионов России еще на один год — до 1 июля следующего года, но при этом мы чуть-чуть приподнимем саму ставку — до семи процентов, а предельную сумму кредита нужно будет сделать единой для всех регионов РФ — три миллиона рублей, — заявил президент РФ.

По его словам, программу нельзя останавливать резко, несмотря на то, что она носила временный антикризисный характер.

— Но, повторю, эта программа носила антикризисный, а значит, временный характер. Вместе с тем резко обрывать ее, сворачивать, конечно, нельзя, — сказал Путин на ПМЭФ.

Напомним, ПМЭФ в 2021 году проходит 2–5 июня в очном формате, пишет РИА Новости.

Ранее Путин заявил, что политически мотивированные запреты на закупку вакцин от COVID-19 абсурдны. Глава государства также поручил организовать условия для платной вакцинации иностранцев в России.

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