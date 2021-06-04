Путин призвал крупнейшие банки РФ подключиться к Системе быстрых платежей

Фото: Администрация президента РФ

Крупнейшие банки РФ должны до 1 июля 2021 года подключиться к Системе быстрых платежей (СБП). Об этом рассказал президент России Владимир Путин в пятницу, 4 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Банки России должны предоставить клиентам возможность оплачивать товары и услуги по QR-кодам с 1 октября 2021 года. По мнению Путина, крупнейшие банки должны обеспечить эту возможность уже с 1 июля.

Глава государства отметил, что в настоящее время СБП используют в стране не очень активно. В частности, малый бизнес «сетует» на большую комиссию, которую приходится платить при осуществлении банковских операций по СБП.

— Мы уже расширили действие Системы быстрых платежей, которая позволяет производить расчеты с пониженной банковской комиссией, — пояснил Путин.

По его словам, в настоящее время физические лица и предприниматели могут проводить операции по СБП с пониженной банковской комиссией.

Глава государства предложил в 2021 году возмещать малому и среднему бизнесу комиссию за использование СБП. При этом президент заявил, что обсуждал с председателем ЦБ возможность поддерживать со стороны бюджета сами финансовые организации, чтобы они не теряли мотивацию.

Напомним, ПМЭФ в 2021 году проходит 2–5 июня в очном формате, пишет РИА Новости.

Ранее Путин призвал продлить льготную ипотеку на год, повысив ставку до 7 процентов. Глава государства также поручил запустить программу поддержки молодежной занятости в России.

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